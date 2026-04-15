أمناء «سعيد لوتاه الخيرية» يعتمد برامج أكاديمية جديدة

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، اجتماع المجلس في قاعة سعيد بن أحمد بمقر المؤسسة في دبي، بحضور أعضاء المجلس المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، والمهندس حسين ناصر لوتاه، والدكتور محمد مراد عبدالله، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع إطلاق منظومة أكاديمية متكاملة في الطب التكاملي، من خلال طرح ثلاثة برامج بكالوريوس ضمن كلية الصيدلة، إلى جانب استحداث برامج دراسات عليا مهنية تشمل ماجستير مهنياً لمدة سنتين ودبلوماً مهنياً لمدة عام، تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة. كما استعرض المجلس على مستجدات جاهزية مستشفى جامعة دبي الطبية.