الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

التمكين الحكومي: الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة بناء حكومة المستقبل

شعار دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي
16 ابريل 2026 00:53

أبوظبي (وام)

أكدت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد الركيزة الأساسية لبناء حكومة المستقبل، لاسيما في ظل التوجه نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في الدائرة، إن دائرة التمكين الحكومي تعمل على تعزيز منظومة استقطاب وتمكين المواهب الوطنية من خلال مركز «مواهب»، الذي يمثل نموذجاً وطنياً متكاملاً يتجاوز مفهوم التوظيف التقليدي، عبر مسارين رئيسين يتمثلان في تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتهيئتها لمتطلبات المستقبل، وتوفير فرص وظيفية نوعية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات في الدولة.
وأشار إلى أن المركز أطلق مجموعة من البرامج النوعية، أبرزها برنامج تطوير المهارات لسد الفجوات في سوق العمل، وبرنامج الإرشاد المهني وتقييم المهارات الذي يقدم استشارات فردية تسهم في مواءمة الكفاءات مع احتياجات السوق، إلى جانب برنامج العمل عن بُعد بالتعاون مع جهات رائدة، مثل مجموعة G42 ومنصة «دوامي».
وأضاف أن مبادرات «مواهب» تشمل أيضاً «نوصلكم بالفرص» وأيام التوظيف المفتوحة التي تربط الباحثين عن عمل بجهات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن هذه البرامج تستهدف المواطنين والمواطنات بمختلف مستوياتهم التعليمية، وتسهم في بناء مسارات مهنية مستدامة وتعزيز نسب التوطين في إمارة أبوظبي.
وكشف الشمري عن تحقيق المركز نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية من بينها إتمام تدريب أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل، وتوفير أكثر من 6000 فرصة وظيفية للمواطنين خلال عام 2025، بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مسار ريادة الأعمال بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خاصة في المجالات المستقبلية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأوضح أن جهود المركز امتدت جغرافياً لتشمل منطقتي العين والظفرة، مع توقيع 17 مذكرة تفاهم في العين أسهمت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة، ما يعكس الأثر المستدام لمبادرات تمكين المواهب.
وأكد أن برامج «مواهب» تركز على تزويد الكفاءات الوطنية بمهارات عملية متقدمة في قطاعات المستقبل.

دائرة التمكين الحكومي
أبوظبي
الإمارات
رأس المال البشري
الذكاء الاصطناعي
عبدالله الشمري
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©