الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع «إرث الوطن».. رؤية طلابية تجمع التراث بالتكنولوجيا

الفريق الطلابي ابتكر الروبوت التفاعلي «تراث بوت» (من المصدر)
16 ابريل 2026 00:53

مريم بوخطامين (أبوظبي)

صمّم طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية فرع آل نهيان بنين مشروعاً طلابياً مبتكراً تحت عنوان «إرث الوطن»، يهدف إلى الحفاظ على التراث الإماراتي وتعزيز الوعي الوطني به، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بأساليب تفاعلية تجمع بين الثقافة والتعليم والابتكار.
وقالت المعلمة المشرفة مي الفتياني: إن مشروع «إرث الوطن» يعد  مبادرة طلابية رائدة تسعى إلى تقديم التراث الإماراتي بصورة عصرية ومبسطة، تواكب تطور العصر، وتكون سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، من الأطفال إلى الكبار. ويرتكز المشروع على دمج المحتوى التراثي مع الوسائط الرقمية الحديثة، لعرض تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وقيمها الأصيلة بأسلوب جذاب وتفاعلي.
وأكدت أن الفريق الطلابي ابتكر روبوتاً ذكياً تفاعلياً يحمل اسم «تراث بوت» وهو روبوت ذكي ابتكر للتعريف بالتراث الإماراتي ضمن مبادرات ومشاريع متنوعة، وقد تم تصميمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ليكون وسيلة تعليمية حديثة للتعريف بالتراث الإماراتي. ويتيح الروبوت للزوار طرح أي سؤال يتعلق بثقافة وتاريخ وطبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقوم بالرد بشكل مباشر صوتياً، مع عرض صور ومحتوى مرئي داعم عبر الشاشة، بما يجعل تجربة التعلم أكثر متعة وتفاعلاً.
وقام الفريق بإجراء مقابلات مع شخصيات وطنية وعلمية بارزة، لتسليط الضوء على أهمية ربط التراث بالعلم والتكنولوجيا، والاستفادة من خبرات القيادات الفكرية في تطوير المبادرات الطلابية. ويتكوّن فريق «إرث الوطن» من ستة طلاب يجمعهم هدف مشترك للحفاظ على التراث الإماراتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

الإمارات
مدرسة الإمارات الوطنية
أبوظبي
التراث الإماراتي
إرث الوطن
التكنولوجيا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©