الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"تريندز" ضيف خاص في "باريس الدولي للكتاب 2026"

16 ابريل 2026 10:00

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في فرنسا، كضيف خاص في "باريس الدولي للكتاب 2026"، والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري في القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وينظم المركز سلسلة من الفعاليات الفكرية والمعرفية، بجانب تدشين عدد من الكتب الجديدة، كما سيقدم ما يزيد على 450 إصداراً بحثياً وعلمياً ومعرفياً متنوعاً، والتي تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والبيئية، وغيرها.

 

ويهدف المركز، الذي يعد أول جهة بحثية مشاركة من منطقة الشرق الأوسط، من خلال المشاركة في "باريس للكتاب" إلى مواصلة التعريف برؤية المركز البحثية العالمية، ومد جسور التواصل والتفاعل مع الآخر، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع المؤسسات البحثية والأكاديمية ومراكز الفكر الدولية، إضافة إلى دعم الحوار المعرفي البناء والهادف، عبر اللقاءات والمناقشات العلمية التي سيعقدها على هامش الحدث.

 

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز الثالثة في "باريس للكتاب" تكتسب طابعاً خاصاً، حيث يحل ضيفاً خاصاً على الحدث الأدبي الأبرز في فرنسا، والذي يجتمع فيه منذ أكثر من 30 عاماً، ما يزيد على 1200 ناشر و4500 مؤلف، للاحتفاء بالمفكرين والكتّاب والثقافة وصناعة المعرفة العالمية.

 

وأضاف أن المشاركة في "باريس للكتاب" تفتح قنوات للحوار بين باحثي المركز ونظرائهم الدوليين، وتسهم في نقل المعرفة إلى أوروبا، وتصحيح الصور النمطية عن البحث العلمي.

 

من جهتها، أكدت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في "تريندز" ، أن مشاركة المركز في  "باريس للكتاب" تتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات والندوات الحوارية والجلسات النقاشية، فضلاً عن توقيع مجموعة من الإصدارات الجديدة باللغة الفرنسية.

 

وذكرت أن جناح المركز سيضم أكثر من 450 إصداراً علمياً ومعرفياً، تتنوع بين كتب أصيلة ومترجمة، ومجموعة كبيرة من السلاسل العلمية بأكثر من 16 لغة، وتغطي طيفاً واسعاً من الاهتمامات الدولية والإقليمية، بما في ذلك البحوث الاقتصادية والسياسية، والعلاقات الدولية، والطاقة والموارد الطبيعية.

المصدر: وام
