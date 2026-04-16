الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد

16 ابريل 2026 13:31

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلّم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله، في قصر الوطن بأبوظبي، معالي يرنا لازار المبعوث الخاص ومستشار رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون الدولية.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد ومعالي يرنا لازار، أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسُبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
الرئيس الكازاخستاني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©