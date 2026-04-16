الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من قطاع غزة

16 ابريل 2026 13:42

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 7 حالات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. وبوصول الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 73 مريضاً، إضافة إلى مرافقيهم، منذ إعادة افتتاح معبر رفح مطلع فبراير الماضي، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهم بإجراء الفحوصات اللازمة والتقييمات الدقيقة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته العلاجية والصحية المتكاملة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر منظومة طبية متخصّصة تشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى والمصابين، ويسهم في تحسين أوضاعهم الصحية ومتابعة حالاتهم بشكل مستمر. ويشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي متخصّص، يعاونه فريق طبي إندونيسي، يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الطبية والتعامل مع مختلف الحالات بكفاءة عالية، في مشهد يجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ برسالتها الإنسانية، وحرصها الدائم على مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين. ويعكس استمرار المستشفى الإماراتي العائم في استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية جانباً مهماً من الدعم الإماراتي المتواصل لقطاع غزة، ويؤكد مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، بما يسهم في مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في مختلف الظروف.

أخبار ذات صلة
مسؤولة أممية لـ«الاتحاد»: التوترات الإقليمية تشتت الاهتمام الدولي بأزمة غزة
10 قتلى بغارات إسرائيلية في غزة
6 متطلبات تشغيلية لرفع جاهزية المدارس والحضانات للطوارئ
6 متطلبات تشغيلية لرفع جاهزية المدارس والحضانات للطوارئ
العودة التدريجية للتعليم الحضوري.. مرونة في الدوام المدرسي وتعليق الطابور الصباحي
العودة التدريجية للتعليم الحضوري.. مرونة في الدوام المدرسي وتعليق الطابور الصباحي
حلم شباب الأهلي في «مربع النخبة» يصطدم بالفلبيني إيثريدج
حلم شباب الأهلي في «مربع النخبة» يصطدم بالفلبيني إيثريدج
«نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة بحثية لمقاومة الصدمات
«نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة بحثية لمقاومة الصدمات
روما على صفيح ساخن.. صراع جاسبيريني ورانييري يهدد الاستقرار
روما على صفيح ساخن.. صراع جاسبيريني ورانييري يهدد الاستقرار
