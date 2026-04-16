علوم الدار

«التربية»: تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية مؤقتاً لاستكمال الجاهزية

«التربية»: تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية مؤقتاً لاستكمال الجاهزية
16 ابريل 2026 13:46

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي بالتعاون مع الجهات المختصّة، بما في ذلك جهات النقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة، وبما يحقق انسيابية تشغيل خدمات النقل المدرسي بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة في مختلف إمارات الدولة.
وأكدت أن هذا الإجراء يخضع للمراجعة الأسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف تشغيل الحافلات المدرسية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وضمان كفاءة واستدامة الخدمات المساندة للعملية التعليمية مع استئناف التعليم الحضوري.

