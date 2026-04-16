"التنمية الأسرية" تطلق ورش خدمة "التوازن بين الأسرة والعمل"

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية ورش خدمة "التوازن بين الأسرة والعمل" بهدف تعزيز قدرة المشاركات على المواءمة بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، وتمكين المرأة من إدارة شؤونها اليومية بكفاءة ومرونة، بجانب تنمية مهارات تحديد الأولويات واتخاذ القرار، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها.

وقالت نورة مجاهد، أخصائي تثقيف صحي في مؤسسة التنمية الأسرية، إن الخدمة تسعى إلى ترسيخ مفهوم التوازن في مختلف جوانب الحياة، وتمكين المرأة من أداء أدوارها المتعددة بفاعلية، من خلال تعزيز مهارات التنظيم والتخطيط وإدارة الوقت، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وجودة الحياة.



وأوضحت أن البرنامج يتضمن ثلاث ورش تدريبية متخصصة، حيث تناولت الورشة الأولى التي جاءت بعنوان" الذكاء الاجتماعي والتعامل مع ضغوطات العلاقات" عدداً من المحاور، شملت: تعزيز فهم أنماط الشخصية، وتنمية مهارات التواصل الفعال، وبناء علاقات صحية تسهم في التعامل الضغوط الحياة اليومية.





وأضافت أن الورش القادمة، تشمل ورشتين، هما " التوازن العاطفي في العمل والأسرة"، "إدارة الأدوار والتعامل مع ضغوط التنظيم"، حيث تركز الورشة الأولى على تنمية مهارات الذكاء العاطفي، وتنظيم المشاعر، وتعزيز المرونة في التعامل مع الضغوط العاطفية، فيما تهدف الورشة الثانية إلى تمكين المرأة من فهم أدوارها المتعددة، وتحقيق إدارة فعالة للوقت، بالإضافة إلى تنمية مهارات تنظيمية تساعد على تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والعملية.