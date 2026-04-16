العودة التدريجية للتعليم الحضوري.. مرونة في الدوام المدرسي وتعليق الطابور الصباحي

دينا جوني (أبوظبي)



اعتمدت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط التشغيلية المنظمة لعودة الطلبة إلى الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري، بما يعزز سلامة الطلبة والكوادر التربوية ويضمن استقرار العملية التعليمية.

وتركّز الضوابط على إرساء بيئة تعليمية آمنة عبر تنظيم الحضور اليومي والحد من مظاهر الازدحام والتجمع، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية منذ الأيام الأولى للعودة، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وتفصيلاً، أتاحت الوزارة مرونة تشغيلية في أوقات الحضور والانصراف، بما يخفف الكثافة ويحقق السلامة العامة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور، فيما تقرر تعليق الطابور الصباحي في الساحات الخارجية، مع اعتماد بدائل داخلية تراعي إمكانات كل مدرسة.

وشملت الإجراءات حصر الأنشطة داخل المرافق الداخلية، ومنع التجمعات في الحضانات ورياض الأطفال والحرم المدرسي، إلى جانب الإبقاء على الطلبة داخل الصفوف الدراسية طوال اليوم الدراسي، مع التأكيد على الابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية.

كما نصّت الضوابط على تقليل حركة التنقل في الساحات الخارجية وبين الصفوف الدراسية خلال فترات الاستراحة وبين الحصص، وتنظيم عمليات الدخول والخروج والتنقل داخل الحرم المدرسي، بما يضمن عدم التزاحم عند البوابات وفي الساحات.

وفي إطار تعزيز الثقافة الوقائية، وجّهت الوزارة المدارس إلى تضمين محتوى تعليمي توعوي خلال الأسبوع الأول من العودة التدريجية، يركّز على إجراءات السلامة ويُقدَّم بما يتلاءم مع المراحل العمرية المختلفة، بما يسهم في ترسيخ سلوكيات إيجابية داعمة لسلامة المجتمع المدرسي.