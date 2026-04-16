6 متطلبات تشغيلية لرفع جاهزية المدارس والحضانات للطوارئ

دينا جوني (أبوظبي)



حددت وزارة التربية والتعليم 6 متطلبات واشتراطات تشغيلية يتعين على الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة استيفاؤها، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري الذي عممته الوزارة على الإدارات المدرسية، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية والاستجابة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بأعلى درجات المسؤولية والاحترافية. وتفصيلاً، اشترطت الوزارة الحصول على اعتماد جاهزية المبنى ومرافقه وفق اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة لاستئناف التعليم الحضوري، من قبل وزارة التربية والتعليم أو الجهات التعليمية المحلية المختصة.



كما تضمّنت المتطلبات تحديد وتجهيز مناطق آمنة داخلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة المختلفة والتدريبات الرسمية، إلى جانب إعداد خطط استجابة للتعامل مع الحالات الطارئة وفق معايير اشتراطات الأمن والسلامة، واعتمادها من الجهات المختصة. وألزمت الضوابط بتنفيذ برامج تأهيل وتعزيز جاهزية الكوادر، من خلال تدريبهم بشكل دوري على الإسعافات الأولية، وخطط الإخلاء والطوارئ، والاستجابة للتنبيهات، وآليات التعامل مع الطلبة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم أثناء الحالات الطارئة بكفاءة واتزان.



كما أكدت ضرورة التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ورسم مسارات الإخلاء إلى نقاط التجمع والمناطق الآمنة الداخلية، إضافة إلى ضمان توفر أدوات الإسعافات الأولية وصلاحية جميع أنظمة ومعدات مكافحة الحريق. وشملت الاشتراطات كذلك توفير عربات إخلاء مخصّصة للأطفال الرضع في الحضانات، للاستخدام الفوري في الحالات الطارئة، بما يعزز مستوى الاستجابة ويحافظ على سلامة الفئات العمرية الأصغر.