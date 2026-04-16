"التربية": لماذا تم استئناف التعليم الحضوري رغم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية؟

استكملت المؤسسات التعليمية جاهزيتها الكاملة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يشمل جاهزية المباني والكوادر وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، فيما يتطلب تشغيل الحافلات المدرسية استكمال ترتيبات تشغيلية إضافية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.





وأضافت "التربية": هل المدارس آمنة لاستئناف التعليم الحضوري؟



نعم، استكملت جميع المؤسسات التعليمية خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.

وتابعت "التربية": إلى متى سيستمر تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية وكيف سيتم إبلاغ الأسر بالمستجدات؟



سيخضع هذا الإجراء للمراجعة الأسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف تشغيل الحافلات المدرسية عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة فور اعتمادها.



ماذا ينبغي على الأسر التي تعتمد على الحافلات المدرسية ولا تستطيع توفير وسائل نقل بديلة أن تفعل؟



تدرك الوزارة أن بعض الأسر قد تواجه تحديات في توفير وسائل نقل بديلة، وستعمل إدارات المدارس على دراسة الحالات الخاصة بالتنسيق مع أولياء الأمور، وتقديم أقصى درجات المرونة الممكنة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.

وأضافت "التربية": كيف سيتم التعامل مع رسوم النقل المدرسي خلال فترة تأجيل تشغيل الحافلات الحالية؟



لا تُطبق رسوم النقل المدرسي في المدارس الحكومية، أما في المدارس الخاصة فتُنظم الآليات المتعلقة برسوم النقل المدرسي من قبل الجهات التعليمية المحلية المختصة، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.





هل يشمل تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة؟



نعم، يشمل هذا الإجراء جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

هل ستوفر المدارس مرونة في التعامل مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة؟

نعم، ستتعامل المدارس مع الحالات المرتبطة بصعوبات النقل بمرونة، وفق تقييم كل حالة على حدة, وبما يراعي ظروف الأسر ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.