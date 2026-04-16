الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"ايدج" توقّع اتفاقية مع الجيش البرازيلي لاختبار أسلحة متقدمة ميدانياً

16 ابريل 2026 16:55

أعلنت مجموعة "ايدج"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع شراكة مع الجيش البرازيلي بهدف تطوير إطار عمل لاختبار وتقييم أسلحة الجيل الجديد من قبل وحدات متخصصة.

وتتضمن الشراكة تنفيذ تقييمات ميدانية في بيئات عملياتية حقيقية، ذات تحديات عالية لكل من بندقية الاقتحام من فئة CAR 816، عيار 5.56×45 ملم "ناتو" من "كراكال"، وبندقية القنص من فئة CSR50 وتتميز بعيار 12.7×99 ملم "ناتو".
كما ستتولى وحدات متخصصة إجراء هذه الاختبارات، بما يتيح قياس الأداء في ظروف دقيقة تحاكي سيناريوهات واقعية معقدة.

ويعكس الاتفاق حرص الجانبين على تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المشتركة عبر التعاون الفني والعملياتي واللوجستي كما تهدف المبادرة إلى تطوير حلول تدعم إدماج هذه الأنظمة ضمن الجيش البرازيلي، إلى جانب الارتقاء ببرامج التدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز جاهزية القوات الخاصة في استخدام بنادق الاقتحام والأسلحة الدقيقة بهدف ضمان كفاءتها.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التعاون في رفع كفاءة الأداء القتالي وتعزيز مستويات الجاهزية العملياتية للقوات البرية البرازيلية.

ويمثل هذا الاتفاق امتداداً لمسار التعاون المتنامي بين مجموعة ايدج والجيش البرازيلي، ويؤكد التزام المجموعة بدعم الابتكار وتطوير القدرات الدفاعية الاستراتيجية في البرازيل.

المصدر: وام
شركة إيدج
مجموعة إيدج
أسلحة
البرازيل
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©