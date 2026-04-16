الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مراجعة أسبوعية لقرار تعليق الحافلات المدرسية وتنظيم الرسوم في «الخاصة»

حافلات مدرسية
16 ابريل 2026 19:09

دينا جوني (أبوظبي) 
أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، موضحة أن القرار يخضع لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الخدمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور اعتمادها.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل الحافلات يتطلب استكمال ترتيبات تشغيلية إضافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.
وفي ما يتعلق بالأسر التي تعتمد على الحافلات المدرسية، أشارت الوزارة إلى إدراكها للتحديات التي قد تواجه بعض أولياء الأمور في توفير وسائل نقل بديلة، مؤكدة أن إدارات المدارس ستتولى دراسة الحالات الخاصة بالتنسيق مع الأسر، وتقديم أقصى درجات المرونة الممكنة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتقليل الأثر على الطلبة.
وبيّنت أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بظروف النقل، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
وفي جانب الرسوم، أوضحت الوزارة أن النقل المدرسي لا تُطبق عليه رسوم في المدارس الحكومية، فيما تُنظم آليات رسوم النقل في المدارس الخاصة من قبل الجهات التعليمية المحلية المختصة، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

