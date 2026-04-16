مركز شرطة الرفاعة يكرّم الموظفين المتميزين

دبي (الاتحاد)

كرّم العقيد أحمد عبيد بن حضيبه، مدير مركز شرطة الرفاعة، عدداً من الضباط وصف الضباط من مختلف الأقسام، ضمن مبادرة «نجم الأسبوع»، التي أطلقها المركز في إطار جهوده المُستمرة لتحفيز الموظفين، وتقدير عطائهم المتميز بما يسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية في بيئة العمل وبث روح التنافس الإيجابي بين الموظفين، وحثهم على مواصلة العطاء للارتقاء بمستوى العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.

وأشاد العقيد أحمد بن حضيبه بجهود المكرمين، مؤكداً فخر القيادة العامة لشرطة دبي بما يقدموه من عمل دؤوب وانضباط مهني، كان له الأثر الإيجابي المباشر في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانه العمل الشرطي والأمني.