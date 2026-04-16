مدير «مديرية منطقة الظفرة» يزور مركز شرطة دلما

الظفرة (الاتحاد)

زار العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بشرطة أبوظبي، مركز شرطة دلما بقطاع الأمن الجنائي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز كفاءة العمل الأمني والارتقاء بمنظومة الجاهزية، بحضور عدد من الضباط.

واطلع خلال الزيارة على مستوى الاستعداد والجاهزية، واستمع إلى شرح حول آليات العمل والمهام التخصصية التي ينفذها المركز، ودوره في دعم المنظومة الأمنية، إلى جانب الاطلاع على الإمكانات الفنية والتقنية، وجاهزية الكوادر للتعامل مع البلاغات الأمنية بكفاءة واحترافية.

كما زار مركز الدفاع المدني في منطقة دلما التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، يرافقه العقيد شاهين علي المنصوري مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء في منطقة الظفرة، واطلع على الجاهزية الميدانية، في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة والتكامل مع الشركاء.