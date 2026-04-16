شراكة بين مجموعتي «إيدج» و«إندرا» لإنتاج وتطوير أنظمة رادار في البرازيل

ساو باولو- البرازيل (وام)

أعلنت مجموعة «إيدج»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «إندرا» بهدف استكشاف تطوير وإنتاج أنظمة رادار متقدمة من الجيل الجديد داخل البرازيل.

وجاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات معرض «LAAD» للدفاع والأمن 2026، الذي يعقد في ساو باولو خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

وترتكز مذكرة التفاهم على تأسيس إطار تعاون استراتيجي ثلاثي يجمع بين خبرة شركة إندرا في تقنيات الرادار ودمج الأنظمة، والقدرات الصناعية والتكنولوجية لشركة «سيات»، إضافة إلى الانتشار العالمي لمجموعة «إيدج» وإمكاناتها المتقدمة في التصنيع الدفاعي.

وتُمثل المبادرة خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لإنتاج الرادارات في البرازيل، بما يعزّز القدرات السيادية للبلاد، ويدعم نقل التكنولوجيا، ويوفّر فرص عمل متخصّصة في قطاع الدفاع الوطني.

كما يعكس توقيع المذكرة تطور الشراكة الاستراتيجية بين «إيدج» و«إندرا»، التي شهدت توسعاً ملحوظاً منذ عام 2023 عبر مشاريع مشتركة في أبوظبي بمجالات الرادار والحرب الإلكترونية، بجانب خطط لإنشاء منشأة تصنيع في إسبانيا لإنتاج الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية، فيما يأتي توقيع مذكرة التفاهم في ساو باولو امتداداً لهذا التعاون، ويفتح الباب أمام حضور أوسع للشركتين في أسواق أميركا اللاتينية.