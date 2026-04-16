علوم الدار

بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية

الالتزام بمعايير السلامة في المواقع الإنشائية (من المصدر)
17 ابريل 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حماية البنية التحتية الحيوية جزء من مسؤوليات المجتمع الدولي في أوقات النزاعات
«الموارد البشرية»: لا تأثير للأوضاع الإقليمية على وظائف القطاع الخاص

تعزيزاً للوعي لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي بأهمية الحفاظ على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية، نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وآلية تقديم التقارير والنماذج الإلزامية بشأن متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بشكل دقيق في برنامج الأداء.
وتضمّنت الورشة نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعرض أنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، واستعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة، وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم في الوقت المحدد.
وحثّت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة جميع العاملين في المواقع.

آخر الأخبار
جنود أميركيون ينفذون مهمة في إطار فرض حصار على موانئ إيران على متن حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً
17 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز وسيلة إيرانية لابتزاز شعوب العالم
17 ابريل 2026
رجال الإطفاء في موقع تعرض لهجوم صاروخي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف
17 ابريل 2026
مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في السودان بالغة الصعوبة والتدهور
17 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن السورية - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا.. ضبط خلية لـ«داعش» في حلب
17 ابريل 2026
