بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

تعزيزاً للوعي لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي بأهمية الحفاظ على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية، نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وآلية تقديم التقارير والنماذج الإلزامية بشأن متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بشكل دقيق في برنامج الأداء.

وتضمّنت الورشة نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعرض أنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، واستعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة، وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم في الوقت المحدد.

وحثّت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة جميع العاملين في المواقع.