الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شبكة متكاملة لمسارات الدرّاجات بطول 227 كيلومتراً في جزيرة أبوظبي

تطوير بنية تحتية مستدامة تعزز جودة الحياة (الاتحاد)
17 ابريل 2026 00:57

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ مشروعها الاستراتيجي المتكامل لمسارات الدراجات الهوائية في جزيرة أبوظبي، بإجمالي أطوال تبلغ 227 كيلومتراً، تغطي مساحة تقارب 962,750 متراً مربعاً، بما يعكس التزام الإمارة بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم أنماط التنقل النشط، وتعزّز جودة الحياة، وتنسجم مع مستهدفات خفض الانبعاثات وتشجيع الأنماط الصحية في المجتمع.
ويشمل المشروع 175 كيلومتراً من المسارات السطحية ضمن ممرات شبكة الطرق، إضافة إلى 52 كيلومتراً لمسار دراجات عالي السرعة يُنفذ على جسر مرفوع يلتف حول الجزيرة، في أحد أبرز المشاريع النوعية على مستوى المنطقة.

مسارات سطحية
أوضح المهندس خليفة عبدالله القمزي، رئيس فريق تنفيذ المشاريع للمناطق في منطقة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل، أن مشروع المسارات السطحية يتوزع على أربع حزم تنفيذية، ويغطي 12 منطقة حيوية في جزيرة أبوظبي تشمل: المنتزه، السعادة، المشرف، الروضة، آل نهيان، المنهل، الخالدية، الدانة، حدبة الزعفرانة، البطين، والحصن.
وأوضح أن إجمالي ما تم إنجازه حتى الآن بلغ 89 كيلومتراً، فيما يجري استكمال تنفيذ 86 كيلومتراً متبقية وفق البرنامج الزمني المعتمد، لافتاً إلى أن المسارات السطحية ستغطي مساحة تُقدّر بنحو 477,750 متراً مربعاً.
وبيّن أن المسارات صُممت باتجاهين، بعرض يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار كحد أدنى، مع توفير العلامات الإرشادية الأرضية والتنظيمية، وتنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة لضمان السلامة والانسيابية.

مسار عالي السرعة
بيّن القمزي أن مشروع مسارات الدراجات الهوائية سيتضمن تنفيذ مسار دراجات عالي السرعة بطول 52 كيلومتراً، يُقام على جسر حديدي مرفوع بعرض 8 أمتار، فيما يبلغ عرض المسار 7 أمتار، ويلتف حول جزيرة أبوظبي في هيئة حلقة مغلقة مكوّنة من ستة أجزاء.
وفي هذا الإطار، أفاد أن المشروع سيتم البدء بتنفيذه قريباً، وسيكون عبارة عن مسار يعبر عدداً من المحاور الحيوية، من بينها شارع الشيخ زايد بن سلطان، جزيرة الريم، شارع الكورنيش، شارع الخليج العربي، شارع واحة الكرامة، وشارع الشيخ شخبوط بن سلطان.
وأوضح أن المسار صُمم في معظمه باتجاه واحد، فيما خُصص الجزء المار عبر شارع الشيخ شخبوط بن سلطان ليكون باتجاهين متقابلين، مع تزويده بكافة العلامات الإرشادية ومعايير السلامة المعتمدة، على أن يغطي مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 485 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذ كامل أطواله خلال المراحل المقبلة.

معاييرجودة
أكد القمزي أن جميع الأعمال تُنفذ وفق المواصفات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي، وبما يتوافق مع اشتراطات الجودة والسلامة، لضمان استدامة المشروع وكفاءته التشغيلية على المدى الطويل.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تجسّد رؤية دائرة البلديات والنقل في تطوير بنية تحتية حضرية متكاملة تعزز التنقل المستدام، وتدعم تكامل شبكة الطرق، وتشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، بما يرسّخ مكانة أبوظبي مدينةً رائدة في التخطيط الحضري المستدام وجودة الحياة.

