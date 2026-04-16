«الجليلة» تدعم 13 مشروعاً استراتيجياً و9737 مستفيداً

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة الجليلة» دعم 13 مشروعاً استراتيجياً و9,737 مستفيداً من أفراد المجتمع خلال عام 2025، في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والمبادرات المجتمعية، وذلك من خلال إسهامات المانحين من الأفراد والمؤسسات، التي بلغت 435 مليون درهم.

ويسهم هذا العطاء في دعم رؤية «دبي الصحية» في الارتقاء بصحة الإنسان، من خلال نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل الذي يجمع بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء ضمن منظومة واحدة. وتؤدي «مؤسسة الجليلة» دوراً محورياً في تجسيد هذه الرؤية عبر تحويل العطاء إلى أثر ملموس ينعكس على حياة الأفراد ويسهم في تعزيز المنظومة الصحية.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الجليلة»، عضو مجلس إدارة «دبي الصحية»: تعكس إنجازات «مؤسسة الجليلة» خلال عام 2025 ثقة المانحين والشركاء في رسالتنا الإنسانية، وأثر مساهماتهم في الارتقاء بصحة الإنسان، حيث يمثّل هذا العطاء قوةً دافعةً لدعم رعاية المرضى، وتعزيز التعليم، وتسريع وتيرة البحث العلمي».