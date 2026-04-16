أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شخبوط الطبية» تجري جراحة روبوتية طارئة في المسالك البولية

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
17 ابريل 2026 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لشركة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، إجراء جراحة روبوتية طارئة بالمسالك البولية.
وتمثل هذه الحالة إنجازاً كبيراً في مجال جراحة المسالك البولية الروبوتية، حيث تم إجراء مراجعة مركزة للصُحف الطبية، ووُجد أنه تم إجراء عدد محدود جداً من هذه الجراحات الروبوتية الطارئة المماثلة على مستوى العالم، وفي معظم الحالات تم إجراؤها في مراكز سرطان مشهورة عالمياً.
وعالجت الجراحة مشكلة معقدة في الكلى لدى مريض يبلغ من العمر 71 عاماً، استدعت تدخلاً آجلاً للموصل الحالبي الحويضي بعد إصابة في الحالب العلوي أثناء جراحة اختيارية، حيث استخدم فريق جراحة المسالك البولية النظام الروبوتي بسرعة في غضون ست ساعات، مما أتاح إجراء تدخل سريع ودقيق، ونجحت الجراحة بالفعل، حيث تم إجراء علاج وصف بالمستقر، ومن دون وجود مشاكل تذكر أثناء الجراحة. وقد غادر المريض من المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط من دون أي نتائج سلبية، وأكد التصوير المقطعي بعد الجراحة التئاماً ممتازاً في موقع الجراحة.

الابتكار والريادة
وعلق الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن أداءنا الرائد في إجراء الجراحة الروبوتية الطارئة للمسالك البولية في المنطقة هو دليل على تفاني مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دفع حدود الابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية التي تركز على المريض. ولا يسلط هذا الإنجاز الضوء على سرعة استجابة فريقنا وبراعته التقنية فحسب، بل يعزز أيضاً دور مدينة الشيخ شخبوط الطبية كرائد في مجال الرعاية الطبية المعقدة، مما يضمن إتاحة علاجات متقدمة».

وقال الدكتور آثر عبد الباقي، رئيس قسم المسالك البولية بالإنابة: «يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة في مجال طب المسالك البولية وحالاته الطارئة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

