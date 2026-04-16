«جناح المرأة» في «إكسبو دبي» يعلن الفائزين بهاكاثون FemTech

دبي (الاتحاد)

أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي نتائج النسخة الثانية من هاكاثون FemTech، الذي ركّز على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمعالجة التحديات الصحية الخاصة بالمرأة.

وشملت الابتكارات الفائزة، محرك قرار مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى الحد من أخطاء التشخيص السريري، وتطبيقاً غذائياً مخصصاً لصحة المرأة، إلى جانب جهاز قابل للارتداء للمساعدة في الوقاية من التهاب الثدي وعلاجه.

وشهد الهاكاثون مشاركة 46 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، يمثلون 23 مدرسة و20 جنسية.

وقدّم عشرة فرق مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متخصّصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالنسخة الأولى في عام 2025، وأسفر التقييم عن فوز ثلاثة فرق.

وقالت مها غورتون، رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، إن النسخة الثانية من هاكاثون FemTech تمثل خطوة إيجابية جديدة ضمن مهمتنا الرامية إلى بناء مستقبل أكثر شمولية، وتطلعاً في مجال صحة المرأة.

وجاء فريق «Bloom» في المركز الأول بابتكار جهاز قابل للارتداء يهدف إلى المساعدة في الوقاية من التهاب الثدي وعلاجه، فيما حلّ فريق «Luma» في المركز الثاني بمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم دقة وكفاءة تشخيص الحالات الصحية لدى النساء، بينما حصل فريق «Nutra» على المركز الثالث بتطبيق غذائي يدعم أنماط الحياة الصحية.

كما حصل فريق «Nutra» على جائزة «روح FemTech» التي يمنحها المرشدون تقديراً لالتزامه بقيم الابتكار والتعاون.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على برنامج احتضان لمدة ثلاثة أشهر ودعم في البحث والتطوير دون مقابل حصص ملكية، فيما ستُتاح للفرق الثلاثة المشاركة في أيام مهنية بالتعاون مع شركاء من القطاع، إلى جانب عرض ابتكاراتهم خلال مؤتمر«Her Health Summit» المرتقب.