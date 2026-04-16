الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رعاية».. منصة توعوية جديدة لتعزيز الصحة النفسية والأسرية

شيخة المنصوري
17 ابريل 2026 00:55

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إطلاق بودكاست «رعاية»، كأول بودكاست رسمي للمؤسسة يسلط الضوء على مواضيع محورية تمسّ المرأة والطفل والأسر بأسلوب معاصر يواكب تطلعات المجتمع.
ويأتي إطلاق «رعاية» تماشياً مع توجهات «عام الأسرة 2026»، وانسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في قلب التنمية المستدامة.
ويتناول البودكاست مجموعة من الموضوعات المتنوعة، التي تشمل الصحة النفسية للمرأة والطفل، وأساليب التربية الإيجابية، والتوازن الأسري، والعلاجات والبرامج المبتكرة إلى جانب مناقشة التحديات النفسية والاجتماعية المعاصرة، من خلال استضافة نخبة من المختصين والخبراء، بما يسهم في تقديم محتوى علمي مبسّط يدعم الأفراد والأسر في التعامل مع مختلف الظروف بوعي وثقة.
وتستضيف الحلقة الأولى من بودكاست «رعاية» الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، تحت عنوان: «العلاج باللعب والعلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة»، وتتناول دور الأساليب العلاجية الحديثة في دعم الأطفال نفسياً وسلوكياً، وأثرها في تعزيز التعافي، وبناء التوازن النفسي لديهم.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن إطلاق بودكاست «رعاية» يأتي انسجاماً مع توجهات عام الأسرة 2026، وترجمةً لرؤية المؤسسة في توظيف المعرفة كأداة تمكين حقيقية، عبر منصات إعلامية حديثة تعزّز وصول الرسائل التوعوية إلى المجتمع بأسلوب مهني وإنساني، يعكس عمق القضايا التي تمسّ المرأة والطفل.
وأوضحت أن البودكاست يشكّل مساحة معرفية تفاعلية تسهم في تبسيط المفاهيم المتخصّصة، وتقديم محتوى نوعي، يزوّد الأفراد والأسر بأدوات عملية تساعدهم على فهم التحديات النفسية والاجتماعية، والتعامل معها بوعي واتزان.

الصحة النفسية
الإمارات
دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
شيخة المنصوري
شيخة سعيد المنصوري
عام الأسرة
أجندة دبي الاجتماعية 33
خدمات الصحة النفسية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©