«رعاية».. منصة توعوية جديدة لتعزيز الصحة النفسية والأسرية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إطلاق بودكاست «رعاية»، كأول بودكاست رسمي للمؤسسة يسلط الضوء على مواضيع محورية تمسّ المرأة والطفل والأسر بأسلوب معاصر يواكب تطلعات المجتمع.

ويأتي إطلاق «رعاية» تماشياً مع توجهات «عام الأسرة 2026»، وانسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في قلب التنمية المستدامة.

ويتناول البودكاست مجموعة من الموضوعات المتنوعة، التي تشمل الصحة النفسية للمرأة والطفل، وأساليب التربية الإيجابية، والتوازن الأسري، والعلاجات والبرامج المبتكرة إلى جانب مناقشة التحديات النفسية والاجتماعية المعاصرة، من خلال استضافة نخبة من المختصين والخبراء، بما يسهم في تقديم محتوى علمي مبسّط يدعم الأفراد والأسر في التعامل مع مختلف الظروف بوعي وثقة.

وتستضيف الحلقة الأولى من بودكاست «رعاية» الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، تحت عنوان: «العلاج باللعب والعلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة»، وتتناول دور الأساليب العلاجية الحديثة في دعم الأطفال نفسياً وسلوكياً، وأثرها في تعزيز التعافي، وبناء التوازن النفسي لديهم.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن إطلاق بودكاست «رعاية» يأتي انسجاماً مع توجهات عام الأسرة 2026، وترجمةً لرؤية المؤسسة في توظيف المعرفة كأداة تمكين حقيقية، عبر منصات إعلامية حديثة تعزّز وصول الرسائل التوعوية إلى المجتمع بأسلوب مهني وإنساني، يعكس عمق القضايا التي تمسّ المرأة والطفل.

وأوضحت أن البودكاست يشكّل مساحة معرفية تفاعلية تسهم في تبسيط المفاهيم المتخصّصة، وتقديم محتوى نوعي، يزوّد الأفراد والأسر بأدوات عملية تساعدهم على فهم التحديات النفسية والاجتماعية، والتعامل معها بوعي واتزان.