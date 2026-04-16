اختتام مبادرة «بيئتي الخضراء مستقبلي» في الشارقة

الشارقة (وام)

اختتمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة الدورة الثالثة من مبادرة «بيئتي الخضراء مستقبلي»، التي جاءت في إطار رؤية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للوعي البيئي، من خلال تمكين الأجيال الناشئة بالمعرفة والمهارات والتجارب التطبيقية، لإعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات البيئية.

حضر حفل الختام في متحف الذيد للحياة الفطرية، عائشة راشد ديماس، رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت عائشة راشد ديماس أن المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً يجمع بين التعليم والتطبيق، ويسهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأجيال يعد الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة.

وتخلل الحفل تكريم الجهات المتعاونة والمدارس الفائزة.