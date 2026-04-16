الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אלیوم
جائزة الشارقة للعمل التطوعي تعرّف بمبادراتها وآلية المشاركة

17 ابريل 2026 00:55

الشارقة (وام)

نظّمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي منصة تعريفية في مركز الرحمانية، استمرت يومين، بهدف التعريف بالجائزة وفئاتها وآلية المشاركة فيها، إلى جانب تقديم معلومات مبسطة للجمهور حول إجراءات التسجيل.
وشهدت المنصة تفاعلاً من زوار المركز، حيث استهدفت مختلف فئات المجتمع، في إطار جهود الجائزة لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع.
وأكدت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجائزة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتعريف الجمهور بأهدافها في تكريم المبادرات التطوعية المتميزة، مشيرة إلى أن مثل هذه المنصات تسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على المشاركة المجتمعية.
وأوضحت أن المنصة قدمت شرحاً مبسطاً حول فئات الجائزة وآلية الترشح، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الزوار، بما يسهم في تسهيل مشاركتهم وتعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي.
وثمّنت تعاون إدارة مركز الرحمانية في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة حرص الجائزة على مواصلة تنظيم الحملات التعريفية في مختلف المواقع الحيوية بالإمارة، بما يعزز الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

