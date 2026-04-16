الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح القحطاني والأحبابي في أبوظبي

نهيان بن مبارك في صورة مع العريس وذويه خلال حفل الاستقبال (وام)
17 ابريل 2026 00:56

أبوظبي (وام) 

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة فلاح محمد القحطاني، بمناسبة زفاف نجلها «خالد» إلى كريمة المرحوم مرزوق بن مهدي الأحبابي، في مجلس مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية.

