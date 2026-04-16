حضور فاعل لـ«تريندز» في مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين

جانب من توقيع إحدى مذكرات التفاهم (من المصدر)
17 ابريل 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، شارك «تريندز للبحوث والاستشارات» عبر مكتبه الافتراضي في الصين في أعمال مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين، الذي نظّمته وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الصينية بكين، في إطار توجه المركز لتعزيز الحوار المعرفي وتوسيع الشراكات البحثية والاقتصادية مع المؤسسات الصينية.
ومثّل «تريندز» في المؤتمر الباحثان الرئيسان عوض محمد البريكي وعبدالعزيز أحمد الشحي، حيث كان المركز جزءاً من وفد دولة الإمارات المشارك في الفعاليات، التي استضافتها العاصمة بكين، بهدف دفع آفاق التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد ممثلا «تريندز» في تصريحات لهما على هامش المؤتمر أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الماضية، غير أنها تحتاج إلى مزيد من العمل المؤسسي المستدام لتعزيز مكتسبات التعاون وتوسيع مجالاته المستقبلية، خاصة في القطاعات المعرفية والتكنولوجية. 
وخلال أعمال المؤتمر، وقّع «تريندز» عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وجهات صينية، في خطوة تعكس توجهه نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الدولية. وكان أبرز هذه الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، بهدف تطوير برامج بحثية مشتركة وإطلاق مبادرات علمية في مجالات الدراسات المستقبلية والاقتصاد الرقمي وتحليل السياسات العامة.
وفي إطار البرنامج المصاحب للزيارة، قام وفد «تريندز» بعدد من الأنشطة البحثية والمعرفية، شملت زيارة المقر الرئيس لوكالة أنباء شينخوا، حيث اطلع الوفد على أكاديمية الوكالة ومركزها البحثي، بحضور ليو هوا، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الأكاديمية.

