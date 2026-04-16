أحمد بن محمد: دبي مركز عالمي لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، تشو سونغ هاي، الرئيس التنفيذي لشركة «جالاكسي إم إي» والشريك المؤسس لشركة «جالاكسي كوربوريشن».

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وصناعة المحتوى التفاعلي، إلى جانب بحث فرص تطوير شراكات نوعية تدعم توجهات دبي في بناء اقتصاد إبداعي قائم على الابتكار والمعرفة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والإعلام، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير نماذج إعلامية مبتكرة تعكس تطلعات المستقبل».

وأضاف سموه: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويسهم في تطوير صناعة الإعلام والترفيه، وتعزيز حضور دبي محوراً رئيسياً لصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم».

واطّلع سموه خلال اللقاء على نموذج عمل شركة «جالاكسي كوربوريشن»، التي تُعد من أسرع شركات الترفيه والتكنولوجيا نمواً في جمهورية كوريا الشقيقة، حيث تجمع بين الترفيه والتقنيات المتقدمة ضمن نموذج «تك-إنتر»، مع تركيزها على تطوير محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والفرق الافتراضية، والروبوتات التفاعلية، والاستوديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تم بحث فرص التعاون في مجالات تطوير المحتوى الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم بيئة الابتكار في دبي وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.