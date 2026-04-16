شما بنت محمد بن خالد: الارتقاء بالوعي من خلال التاريخ والفن

أبوظبي (وام)

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، معرض «بيكاسو: تصور الشكل» المقام في متحف اللوفر أبوظبي.

وقامت الشيخة الدكتورة شما، والشيخة حمدة بنت سعيد بن حمدان آل نهيان، برفقة عضوات المجلس، بجولة في أروقة المتحف اطلعن خلالها على عدد من الأعمال والمعروضات الفنية.

وتم خلال الزيارة عقد ندوة بعنوان «وجوه الإنسان في مرايا الفن».

وأكدت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن هذا الصرح الثقافي يمثل مساحة راقية للارتقاء بالوعي من خلال التاريخ والفن، وقالت: ألمس في هذه الجولة حالة عميقة من التشابه بين الحضارات الإنسانية، رغم اختلاف منتجاتها الثقافية وتعبيراتها الفنية.