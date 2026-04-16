علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: تعزيز مستويات الجودة في المؤسسات

سلطان بن أحمد القاسمي خلال توقيع مذكرة التفاهم بين حسن المنصوري وعصام الدين عجمي (وام)
17 ابريل 2026 00:56

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم برنامج التمكين المعرفي في مجال التميز المؤسسي بين جامعة الشارقة وجائزة التميّز المؤسسي «تميّز»، وذلك في مكتب سموه في الجامعة.
وأكد سموه أهمية الجائزة والدور الذي تقوم به على مستوى المؤسسات المشاركة، موضحاً سموه أن التوصيات التي خرجت بها جلسة العصف الذهني السابقة قد أخذ بها، ويجري العمل على تنفيذها بما يسهم في الارتقاء بالجائزة وتعزيز مستويات الجودة لدى مختلف المؤسسات المشاركة، مشيراً سموه إلى أن جميع الجهات تتمتع بالتميّز، فيما تسهم الجائزة في إبراز الأفضل بينها، وخلق بيئة تنافسية محفزة على التطوير المستمر.
ودعا سمو رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز» الجهات المشاركة إلى الاستفادة من تقارير الدورة الأولى للوقوف على الملاحظات التطويرية، إلى جانب ترشيح موظفيها للبرامج التدريبية، التي تمكّنهم من دعم ملفات التميز والجودة، متمنياً سموه للجميع التوفيق والنجاح، وموجهاً الشكر والتقدير للجهات المشاركة والداعمة للجائزة، لما كان لهم من أثر بارز في إنجاحها وتحقيق أهدافها.
وقع مذكرة التفاهم كل من حسن يعقوب المنصوري مدير جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة.
وتهدف المذكرة التي حضر توقيعها الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وعدد من كبار مسؤولي الجهات التي يترأسها سموه، إلى تطوير الكوادر البشرية وتأهيل متخصصين في مجالات التميز، من خلال تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية، تشمل «دبلوم التميز المؤسسي» الموجه لفرق العمل، و«برنامج التميز الوظيفي» الموجه للأفراد، وتعمل البرامج على تمكين الموظفين من بناء ملفات التميز وتقديمها وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة من جائزة التميز المؤسسي «تميز».
وحددت المذكرة نطاق العمل في البرنامج التفصيلي، مع إتاحة المجال لإضافة أعمال تطويرية مستقبلية باتفاقات مستقلة تضمن استمرارية التعاون، ويمثل هذا التوقيع ركيزة أساسية نحو بناء شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي وترسيخ ثقافة التميز كنهج عمل مستدام في المؤسسات.
وقدمت الدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني عرضاً تناول معلومات حول البرامج التدريبية التي سيقدمها المركز لموظفي الجهات المشاركة في جائزة «تميّز»، ويهدف البرنامج التدريبي في التميز الوظيفي إلى تمكين الموظفين من تحويل إنجازاتهم الفردية إلى أثر مؤسسي قابل للقياس والتقييم وفق معايير جوائز التميز، حيث يمتد البرنامج إلى 40 ساعة تدريبية تركز على الفئات المستهدفة ومعاييرها، موضحة أن البرنامج يمنح المشاركين فهماً شاملاً لمتطلبات التقييم وآليات توثيق الإنجازات وصياغتها بأسلوب مهني احترافي.

