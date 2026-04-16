«المستجيب المجتمعي للسلامة المدرسية» يستقطب الكوادر التعليمية والإشرافية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملتقى المستجيب المجتمعي للسلامة المدرسية بالتعاون مع «الدار العقارية»، بهدف استقطاب الكوادر التعليمية والإشرافية للانضمام إلى برنامج «المستجيب المجتمعي»، بما يعزّز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة داخل البيئة المدرسية، وفي حياتهم اليومية.

وناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة، تضمنت التعريف بمنظومة المستجيب المجتمعي، وإرشادات العودة الآمنة إلى المدارس، والتوعية بإجراءات السلامة المدرسية، إلى جانب استعراض سيناريوهات توعوية حول إجراءات الإخلاء والتعامل مع مختلف الحوادث، بما يسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة.

وأكدت الهيئة اهتمامها بتأهيل الكوادر التعليمية والإشرافية، وتمكينهم من الاستجابة السريعة والفعّالة. وفي هذا الإطار، قُدِّمت برامج تدريبية متخصصة ركّزت على مفاهيم السلامة في المباني التعليمية، وآليات التعامل مع المخاطر داخل المدارس، وتعزيز الوعي بإجراءات الوقاية في مختلف المرافق الحيوية، بهدف إعداد كوادر قادرة على حماية الطلبة والعاملين.

كما قدّم الملتقى نبذة عن المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، التي ينفذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من التعامل مع الطوارئ بمسؤولية. كما عرضت الهيئة «فيديو» يوضح آلية استجابة المتطوعين للبلاغات قبل وصول الجهات المختصة.

وتسهم منظومة المستجيب المجتمعي في بناء مجتمع واعٍ ومبادر يدعم الجهود الرسمية عند مواجهة التحديات، وتجسّد جهود الهيئة في تعزيز العمل التطوعي كركيزة أساسية لمنظومة السلامة العامة، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.