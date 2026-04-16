علوم الدار

«المستجيب المجتمعي للسلامة المدرسية» يستقطب الكوادر التعليمية والإشرافية

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
17 ابريل 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: حماية البنية التحتية الحيوية جزء من مسؤوليات المجتمع الدولي في أوقات النزاعات
«الموارد البشرية»: لا تأثير للأوضاع الإقليمية على وظائف القطاع الخاص

نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملتقى المستجيب المجتمعي للسلامة المدرسية بالتعاون مع «الدار العقارية»، بهدف استقطاب الكوادر التعليمية والإشرافية للانضمام إلى برنامج «المستجيب المجتمعي»، بما يعزّز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة داخل البيئة المدرسية، وفي حياتهم اليومية. 
وناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة، تضمنت التعريف بمنظومة المستجيب المجتمعي، وإرشادات العودة الآمنة إلى المدارس، والتوعية بإجراءات السلامة المدرسية، إلى جانب استعراض سيناريوهات توعوية حول إجراءات الإخلاء والتعامل مع مختلف الحوادث، بما يسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة. 
وأكدت الهيئة اهتمامها بتأهيل الكوادر التعليمية والإشرافية، وتمكينهم من الاستجابة السريعة والفعّالة. وفي هذا الإطار، قُدِّمت برامج تدريبية متخصصة ركّزت على مفاهيم السلامة في المباني التعليمية، وآليات التعامل مع المخاطر داخل المدارس، وتعزيز الوعي بإجراءات الوقاية في مختلف المرافق الحيوية، بهدف إعداد كوادر قادرة على حماية الطلبة والعاملين. 
كما قدّم الملتقى نبذة عن المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، التي ينفذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من التعامل مع الطوارئ بمسؤولية. كما عرضت الهيئة «فيديو» يوضح آلية استجابة المتطوعين للبلاغات قبل وصول الجهات المختصة.
وتسهم منظومة المستجيب المجتمعي في بناء مجتمع واعٍ ومبادر يدعم الجهود الرسمية عند مواجهة التحديات، وتجسّد جهود الهيئة في تعزيز العمل التطوعي كركيزة أساسية لمنظومة السلامة العامة، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

أبوظبي
ملتقى المستجيب المجتمعي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدار العقارية
السلامة المدرسية
آخر الأخبار
جنود أميركيون ينفذون مهمة في إطار فرض حصار على موانئ إيران على متن حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً
17 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز وسيلة إيرانية لابتزاز شعوب العالم
17 ابريل 2026
رجال الإطفاء في موقع تعرض لهجوم صاروخي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف
17 ابريل 2026
مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في السودان بالغة الصعوبة والتدهور
17 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن السورية - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا.. ضبط خلية لـ«داعش» في حلب
17 ابريل 2026
