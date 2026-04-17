الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يزور حاكم عجمان

17 ابريل 2026 10:44

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

 

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين أن تمكين المواطن يبقى محور خطط التنمية وعلى قمة الأولويات الوطنية، كما أكدا أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز تطلعاتها إلى بناء نموذج تنموي يُوجه جميع الموارد لرفع جودة الحياة في المجتمع، وتحقيق سعادته وتماسكه واستقراره، داعين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والرخاء والازدهار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الإمارات
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
آخر الأخبار
«تدرب في ياس» ترفع شعار «علم واحد.. مسيرة واحدة ومجتمع واحد»
الرياضة
«تدرب في ياس» ترفع شعار «علم واحد.. مسيرة واحدة ومجتمع واحد»
اليوم 10:55
حلم المونديال يستحق.. «واتكينز» يتمسك بالأمل
الرياضة
حلم المونديال يستحق.. «واتكينز» يتمسك بالأمل
اليوم 10:53
مكسيكو سيتي تستضيف قمة ناجتس وبيسرز في «السلة الأميركي»
الرياضة
مكسيكو سيتي تستضيف قمة ناجتس وبيسرز في «السلة الأميركي»
اليوم 10:50
الإصابة تلاحق ديوكوفيتش وتهدد ظهوره مدريد
الرياضة
الإصابة تلاحق ديوكوفيتش وتهدد ظهوره مدريد
اليوم 10:47
رئيس الدولة يزور حاكم عجمان
علوم الدار
رئيس الدولة يزور حاكم عجمان
اليوم 10:44
