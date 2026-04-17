شرطة أبوظبي تعزز الشراكة المجتمعية

17 ابريل 2026 15:28

 نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسةً حواريةً مجتمعيةً بعنوان "الشراكة المجتمعية في الحد من السلوكيات الدخيلة"، في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ، بحضور عدد من المواطنين وممثلي الجهات الشرطية ومبادرة "كلنا شرطة".

وأكد العقيد مطر عيسى الفلاحي مدير مركز شرطة المرفأ، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الأمنية وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ الشراكة المجتمعية.

وتناول الرائد إبراهيم شاهين الحمادي من إدارة الشرطة المجتمعية، دور الشرطة في رفع مستوى الوعي المجتمعي، مستعرضاً جهود التوعية بالجرائم الإلكترونية، وآليات التعامل معها وسبل الوقاية منها، إضافة إلى التوعية بمخاطر استخدام الدراجات الكهربائية، مؤكداً أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

وتحدث الرائد صالح الحمادي من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، عن دور أولياء الأمور في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، مشددًا على أهمية التوعية المبكرة والمتابعة الأسرية المستمرة في الوقاية من هذه الآفة.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بالسلوكيات الإيجابية، بما يسهم في الوقاية من الجريمة والحد من السلوكيات السلبية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع.

المصدر: وام
