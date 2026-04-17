"مستشفى مدينة زايد" ينجح في علاج سل العمود الفقري بتقنيات جراحية متقدمة

نجح مستشفى مدينة زايد، التابع لشركة "صحة" ضمن مجموعة "بيورهيلث"، في التعامل مع حالة طبية معقدة تمثلت في السل الفقري الصدري القطني لمريض يبلغ من العمر 29 عاماً، عبر تدخل جراحي متقدم منخفض التوغل، في إنجاز يجسد مستوى التميز الإكلينيكي الذي يحققه المستشفى في جراحات العمود الفقري المعقدة على مستوى منطقة الظفرة.

وأظهرت الفحوصات الإشعاعية المتقدمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجود التهاب فقري قرصي ناتج عن الإصابة بالسل، ممتد بين الفقرة الصدرية التاسعة (Th9) والفقرة القطنية الأولى (L1)، ما أدى إلى حالة عدم استقرار شديد في العمود الفقري، مصحوبة بضغط على الحبل الشوكي وتشوه حدبي واضح.

وتدخل فريق جراحة المخ والأعصاب بإجراء تثبيت فقري خلفي ممتد بطريقة منخفضة التوغل من Th9 إلى L4، باستخدام مسامير فقارية موجهة بالأشعة، إلى جانب تنفيذ عملية تخفيف الضغط عن الحبل الشوكي وتصريف الخراج من خلال استئصال الصفيحة الفقرية (Laminectomy) عند مستويات Th11 وTh12 وL1.

وأكدت نتائج الخزعة التشخيص النهائي للإصابة بالسل الفقري، فيما جرى تصحيح التشوه باستخدام تقنيات متقدمة لإعادة تشكيل وتثبيت القضبان الفقرية بما يعيد الاتزان البنيوي للعمود الفقري.

وقال الدكتور عمار النجار، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى مدينة زايد التابع لشركة "صحة"، إن حالات السل الفقري بهذا المستوى من التعقيد تُعد نادرة وتتطلب تدخلاً دقيقاً وسريعاً، مشيراً إلى أن نجاح هذه الحالة يعكس تكاملاً متقدماً بين تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأمراض المعدية والأشعة والتأهيل، بدعم من أحدث تقنيات التصوير وأنظمة الجراحة منخفضة التوغل، ومؤكداً أن الهدف الأساسي تمثل في الوقاية من أي ضرر عصبي دائم واستعادة الاستقرار الوظيفي للعمود الفقري.