علوم الدار

ارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
17 ابريل 2026 17:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تترواح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني 01:42، والجزرالأول عند الساعة 19:28 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.

في بحر عمان الموج خفيف كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 21:51، والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:33.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة             الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                  30 19 70 25

دبي                        29 19 75 35

الشارقة                    30 20 75 35

عجمان                     27 20 75 45

أم القيوين                   29 17 75 45

رأس الخيمة                31 20 70 35

الفجيرة                      35 24 55 15

العـين                        34 18 50 15

ليوا                           35 20 50 15

الرويس                      32 18 55 20

السلع                          32 20 55 15

دلـمـا                          30 23 75 45

طنب الكبرى / الصغرى  29 22 75 55

أبو موسى                    29 22 75 55.

