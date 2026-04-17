الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو

17 ابريل 2026 19:31

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مراسم تنصيب فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، لفترة رئاسية جديدة، التي جرت في العاصمة برازافيل، بعد إعادة انتخابه رئيساً للكونغو.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، الحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المتبادلة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
من جانبه، حمّل فخامة دينيس ساسو نغيسو، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.
وأعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: وام
