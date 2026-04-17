الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي حمد الشرقي ويقوم بجولة تفقدية في ميناء الفجيرة

17 ابريل 2026 20:09

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وبحث سموهما، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي تواصل الدولة تحقيقها، مؤكدين أن تطلعات المواطن تبقى دائماً في جوهر اهتمام القيادة ومحور الخطط التنموية والمبادرات والمشاربع الوطنية في جميع ربوع الوطن حاضراً ومستقبلاً.

كما أشاد سموهما بمنظومة القيم الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات والتي تعزز تماسكه وترابطه وقدرته على مواجهة التحديات، معربين عن تمنياتهما لدولة الإمارات دوام العزة والتقدم، داعيين المولى عز وجل أن يحفظ أمنها واستقرارها وازدهارها.

أخبار ذات صلة
كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بجولة تفقدية في ميناء الفجيرة اطلعا خلالها على سير العمل في مرافقه والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد سموهما أن ميناء الفجيرة يعد من المرافق الحيوية الرئيسة في الدولة ويقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الطاقة العالمي ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في التجارة العالمية.

ورافق سموهما، خلال الجولة، كل من: سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حمد الشرقي
حاكم الفجيرة
جولة تفقدية
ميناء الفجيرة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©