«الصحفيين الإماراتية» تثمّن إطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام

دبي (الاتحاد)

ثمّنت جمعية الصحفيين الإماراتية إطلاق وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، مؤكدة أن هذه الخطوة الاستراتيجية، تعكس رؤية وطنية لتعزيز دور مؤسسات النفع العام، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في دعم المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأكدت الجمعية أن الصندوق يمثل دفعة نوعية لمؤسسات النفع العام، من خلال ما يوفره من أدوات تمويلية مرنة تدعم مختلف مراحل تطور المؤسسات، وتسهم في تعزيز استدامة أعمالها، وتوسيع نطاق مبادراتها المجتمعية بما ينعكس إيجاباً على رفاه المجتمع وجودة الحياة.

وأعربت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن خالص امتنانها للإعلان عن إطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام، وقالت إن تمويل المؤسسات الناشئة والقائمة على حد سواء من شأنه تمكين الجمعيات من القيام بالتزاماتها ومهامها بكفاءة أعلى، وتطوير برامجها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويعزّز دورها شريكاً في مسيرة التنمية.

وأكدت فضيلة المعيني، التزام جمعية الصحفيين الإماراتية بتعزيز الخطاب الإعلامي الوطني إقليمياً ودولياً، عبر مشاركتها الفاعلة في المحافل ذات الصلة، وطرح مبادرات وأفكار تعكس منجزات الدولة ورسالتها في التنمية والتعايش وبناء جسور التعاون.