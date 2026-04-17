بلدية الحمرية تدشّن مزرعة نموذجية

الشارقة (وام)

دشّنت بلدية الحمرية، بالتعاون مع أهالي المنطقة، مزرعة نموذجية متكاملة تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع «2 هكتار» لتشكّل منصة حيوية تدعم الزراعة المحلية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المجتمع لتبني ممارسات زراعية حديثة وآمنة، تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي، في خطوةٍ نوعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الزراعة المجتمعية، ويأتي إطلاق هذا المشروع انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم القطاع الزراعي وترسيخ ثقافة الزراعة المنزلية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، حيث تمثل المزرعة نموذجاً عملياً يجسّد رؤية الإمارة في بناء مجتمع واعٍ بيئياً قادر على إنتاج جزء من احتياجاته الغذائية بطرق صحية ومسؤولة.

وتتميّز المزرعة بتكامل مكوناتها الإنتاجية، إذ تضم مساحات مخصّصة لإنتاج الخضراوات وزراعة أشجار الفاكهة، بجانب مشتل زراعي يُعنى بإكثار نباتات الزينة المحلية وتوفير الشتلات للأهالي، فضلاً عن مشروع لإنتاج عسل النحل الطبيعي ضمن منظومة إنتاج غذائي متكاملة ووحدة متخصّصة في تصنيع السماد العضوي من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بما يعزّز مفاهيم الاقتصاد الدائري، ويحد من الهدر البيئي.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للشراكة الفاعلة بين البلدية والمجتمع، ويعكس توجه البلدية نحو تبني مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاع الزراعي المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن المزرعة لا تقتصر على كونها مشروعاً إنتاجياً بل تمثّل منصة توعوية وتعليمية تسهم في نشر ثقافة الزراعة المنزلية، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.