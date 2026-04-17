«تريندز» يطرح رؤية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة في ظل تطورات مضيق هرمز

أبوظبي (الاتحاد)

شارك «تريندز للبحوث والاستشارات» في الندوة الافتراضية التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بالشراكة مع ملتقى الطاقة العربي، تحت عنوان: «التطورات في مضيق هرمز بين الجغرافيا وأمن الطاقة العالمي»، وذلك في إطار بحث التداعيات الجيوسياسية المتسارعة على استقرار منظومة الطاقة العالمية.

وقد رحّب معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس أمناء (دراسات)، بالمشاركين في الندوة، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي حول قضايا أمن الطاقة وتطورات الملاحة البحرية.

وأكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز أن الأزمة الإقليمية الأخيرة تمثل فرصة استراتيجية لإعادة صياغة علاقات دول الخليج مع الشركاء الدوليين على أسس أكثر توازناً، تأخذ في الاعتبار متطلبات أمن الطاقة المشترك، وتعزّز من موقع المنطقة في معادلات الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن أمن الطاقة لم يعُد قضية محلية أو إقليمية فحسب، بل أصبح قضية سيادية عابرة للحدود، تتداخل فيها اعتبارات الاقتصاد العالمي مع معادلات الأمن والاستقرار الدولي.

وأشار إلى أن التهديدات التي طالت حركة الملاحة البحرية، واستخدام الممرات الحيوية كأداة ضغط سياسي، تمثل شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية والانتهاك الصريح لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية لضمان أمن هذه الممرات.

وشدّد على أهمية إعادة تقييم العلاقات الخليجية مع القوى الدولية وفق منطق المصالح المشتركة، مع إعطاء الأولوية للشركاء الذين أسهموا في حماية أمن المنطقة واستقرارها.

وفيما يتعلق بمستقبل الدور العربي في منظومة أمن الطاقة العالمي، أكد الدكتور محمد العلي أن الأزمة الحالية أبرزت الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، مشيرين إلى أن أي اضطراب في المنطقة ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي.

شارك في الندوة، إلى جانب الدكتور محمد العلي، نخبة من الخبراء والمسؤولين، وهم: السيدة عز المناعي، وكيل وزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين، وعبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي لمركز «دراسات»، والدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، والدكتورة كارول نخلة، الأمين العام لملتقى الطاقة العربي، والدكتور محمد الهاشمي، بصفته خبيراً في شؤون الطاقة والشؤون السياسية في مركز أبحاث السياسات الدولية، والدكتور ماجد المنيف، ممثلاً عن ملتقى الطاقة العربي.

فيما أدار الندوة الدكتور عبدالله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة في مركز «دراسات»، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز وانعكاساتها على أمن الطاقة العالمي.