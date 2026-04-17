السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني الاتحادي»: أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات

سارة فلكناز خلال الاجتماع
18 ابريل 2026 00:52

إسطنبول (الاتحاد)

أكد المجلس الوطني الاتحادي موقف الإمارات الثابت في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشددةً على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات، وتعزيز دور البرلمانات في دعم مسارات السلام والحوار.
وأكدت سارة فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي، في مداخلة الشُعبة البرلمانية الإماراتية، أمام اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، أن الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، لا يمكن تبريرها بأي وجه من الوجوه، مشيرةً إلى أنه تم في وقت سابق إعلان موقف دولة الإمارات بشكل واضح بأن دولة الإمارات لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عدائية.
وأوضحت أنه رغم هذه التأكيدات، فقد تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت مناطق مدنية ومنشآت حيوية، من بينها مطارات ومرافق خدمية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، مؤكدةً أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.
كما جددت التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشددةً على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات، وتعزيز دور البرلمانات في دعم مسارات السلام والحوار.
كما ترأست ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيسة لجنة التنمية المستدامة، إحدى اللجان الدائمة في الاتحاد، اجتماع اللجنة الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد.

