محمد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ 83 عريساً من منتسبي هيئة أبوظبي للدفاع المدني

شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، العرس الجماعي لـ 83 عريساً من منتسبي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الذي نظَّمته الهيئة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في قاعة الخبيصي بمركز أدنيك العين.

ونقل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تهاني سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، إلى العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة، مؤكِّداً أنَّ هذا العرس الجماعي نموذج يقتدى به في تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم الشباب لتأسيس أُسرهم، بما يتوافق مع توجُّهات عام الأسرة في دولة الإمارات في تيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وترسيخ الاستقرار الأسري ركيزة أساسية لبناء المجتمع.