ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي الـ13

محمد بن سعود في صورة جماعية مع العرسان خلال الحفل (وام)
18 ابريل 2026 00:54

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، العرس الجماعي الثالث عشر، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 34 من أبناء الوطن.
أقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين. 
وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي. 
وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية وتعزيز التلاحم والاستقرار الأسري، وما توليه من اهتمام بأبناء الوطن. 
رافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

