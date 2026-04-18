الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي تكرِّم المزارعين

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كرَّمت الهيئة 34 فائزاً في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

أُقيم الحفل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، وسعادة موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، وممثِّلي وسائل الإعلام والمؤثِّرين.

وفي كلمته خلال الحفل، رفع سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكِّداً أنَّ رؤية سموّه الداعمة للقطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الزراعي، أسهمت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز جاهزية الدولة لمختلف التحديات، وأعرب عن تقديره لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر للجائزة وتشجيعه للابتكار الزراعي.

وأوضح سعادته أنَّ الجائزة رسَّخت مكانتها كمنصة وطنية رائدة لتعزيز ثقافة التميُّز ودعم الإنتاج المحلي، حيث استقطبت في دورتها الرابعة 476 مشاركة في الجائزة الرئيسية، إلى جانب 3,395 مشاركة في المسابقات المصاحبة. وأضاف أن عمليات التقييم اعتمدت معايير دقيقة تركِّز على كفاءة استخدام الموارد وجودة الإنتاج والالتزام البيئي، وأسفرت عن تكريم فائزين قدَّموا نماذج ملهمة في تطوير مزارعهم وعزبهم.

وأشار سعادته إلى أنَّ التحديات الجيوسياسية وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية أبرزت أهمية تعزيز الإنتاج الوطني، وأنَّ قصص نجاح المزارعين تشكِّل ركيزة أساسية لبناء منظومة زراعية أكثر استدامة وابتكاراً. وهنّأ في ختام كلمته الفائزين وشكر جميع المشاركين والجهات الداعمة واللجان المنظِّمة، مؤكِّداً استمرار العمل لتطوير الجائزة وتعزيز دورها في دعم الاستدامة الزراعية.

وأعربت سعادة موزة سهيل المهيري عن اعتزازها بالمشاركة الواسعة في الدورة الرابعة، وما تعكسه من اهتمام متزايد بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، مؤكِّدةً أنَّ الرؤية السديدة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ ثقافة الابتكار الزراعي وتمكين المزارعين وتعزيز تنافسية القطاع.

وأشادت سعادتها بالحضور المتنامي للمرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل الزراعي، مؤكِّدةً أنَّ مشاركتها اللافتة في الجائزة والمسابقات المصاحبة تعكس قدرتها على الابتكار وقيادة مشاريع إنتاجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وأشارت إلى الدور الحيوي للشباب الإماراتي في إدخال التقنيات الحديثة وتطوير أساليب الزراعة المستدامة، ما يجعلهم قوة محرِّكة لمسيرة التطوير في هذا القطاع الحيوي. وأكَّدت أنَّ الجائزة ستواصل ترسيخ مكانتها كمنصة وطنية رائدة تُحفِّز التميُّز وتدعم الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، موجِّهةً التهنئة للفائزين والشكر لجميع الشركاء والداعمين.

وعلى صعيد النتائج، فاز راشد سليم الكتبي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وفاز ماجد مهير الكتبي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وفاز حسن جمعة الزعابي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة لإنتاج الفاكهة. وفي فئة العزب المنتجة، جاء أحمد سلطان الكعبي في المركز الأول، ونالت مزرعة دلما لتربية النعام المركز الأول ضمن فئة صغار المنتجين، وحقَّق فاضل ناصر الساعدي المركز الأول في فئة مُربّي النحل. وفاز عبدالرحمن راشد الشامسي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة للاستزراع السمكي، وحقَّق حمد محمد الكربي المركز الأول في فئة مشاريع الشباب، ونال حمد مصبح الطنيجي، المركز الأول في فئة التقنيات الزراعية. وفي فئة المزارع التجارية، فازت مزرعة الإمارات المائية بالمركز الأول للإنتاج النباتي، ومزارع أوميغا بالمركز الأول للإنتاج الحيواني. وحصدت خديجة درويش القبيسي المركز الأول في فئة أفضل مُزارِعة متميِّزة، ونورة خليفة الجابري المركز الأول في فئة أفضل مُربية متميِّزة.

وشهد الحفل أيضاً تكريم 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تقديراً لدورها البارز في دعم أهداف الجائزة ومساهمتها الفاعلة في إنجاح فعاليات الدورة الرابعة وتعزيز أثرها في القطاع الزراعي.