الاتحاد النسائي العام يُرسِّخ شراكاته الدولية باجتماع رفيع المستوى مع «مركزية الحزب الشيوعي الصيني» في بكين

عقد وفد الاتحاد النسائي العام، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبدعم فاعل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أصيل من أجندة أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي-الصيني، الرامية إلى تعزيز مسارات التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى حول الشراكات الدولية ذات البُعد التنموي، بما يخدم الأهداف المشتركة للجانبين في مجالات الاقتصاد والابتكار.

وترأست سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وفد الدولة خلال الاجتماع الذي شهد حضوراً صينياً بارزاً تمثّل في السيد يو وي، نائب المدير العام لإدارة العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والسيد ليو جينغهوا، نائب مدير مركز التعاون الاقتصادي الصيني التابع للإدارة ذاتها.

وركّز اللقاء على استعراض التجربة المؤسسية العريقة للجنة المركزية في إدارة علاقاتها الخارجية، وتسليط الضوء على دور إدارة العلاقات الدولية كقناة محورية تشرف على شبكة تفاعلات واسعة تضم أكثر من 600 حزب ومنظّمة سياسية حول العالم، ما يوفّر نموذجاً متقدماً في بناء الحوارات رفيعة المستوى والمنتديات الدولية.

كما تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز التعاون الاقتصادي الصيني التابع للإدارة منذ تأسيسه في عام 1993، بصفته منصة رائدة لدعم التعاون العملي بين المؤسَّسات وربط الشركاء الدوليين لتطوير آليات عمل مشتركة تعزّز الشراكات التكنولوجية والاقتصادية.

وبحث الطرفان فرص صياغة مبادرات نوعية تقوم على تبادل الخبرات وبناء برامج مشتركة ترفع من كفاءة العمل المؤسسي وتدعم توجهات التنمية المستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئة العلاقات الدولية في الوقت الراهن.

ويندرج هذا اللقاء ضمن رؤية الاتحاد النسائي العام لتفعيل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي-الصيني، الذي يُعد أحد أبرز مخرجات مبادرة «مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة» التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المرأة الإماراتية وحضورها المؤثّر على الساحة الدولية، وتوسيع آفاق تعاونها الاقتصادي مع الشركاء الإستراتيجيين حول العالم.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، في ختام الاجتماع، أن هذه اللقاءات تُمثّل ركيزة أساسية في ترسيخ الشراكات المؤسسية العابرة للحدود، وتعزّز من مكانة المرأة الإماراتية كشريك أصيل في صياغة مسارات التنمية العالمية.

من جانبه، أشاد الجانب الصيني بالدور الريادي للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وبالجهود الاستثنائية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في دعم وتمكين المرأة، ما جعل من التجربة الإماراتية نموذجاً حضارياً مُلهماً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.