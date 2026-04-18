السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق «برنامج زمالة روّاد الذكاء الاصطناعي للباحثين»

18 ابريل 2026 13:33

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برنامج زمالة روّاد الذكاء الاصطناعي للباحثين، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الجيل المقبل من الباحثين الإماراتيين والكوادر الأكاديمية الوطنية المستقبلية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مؤسسات عالمية رائدة داخل الدولة وخارجها.

وتوفّر هذه الزمالة، الممولة بالكامل لمدة عامين، دعماً للمواطنين الإماراتيين الحاصلين حديثاً على درجة الدكتوراه، ما يتيح لهم إجراء بحوث متقدمة على المستوى الدولي، ويسهم في بناء قدرات بحثية طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات المرتبطة به.

ويرحّب البرنامج بالباحثين المتميزين من مختلف التخصصات، بدءاً من تعلّم الآلة وعلوم البيانات إلى الهندسة والعلوم البيولوجية والاقتصاد والعلوم الفيزيائية، مع تركيز خاص على المرشحين الذين تتعامل أبحاثهم مع الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الحاسوبية أو المناهج الكمية.

وقالت البروفيسورة ثامار سولوريو، نائبة عميد الجامعة للتميز والتطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية والأستاذة في قسم معالجة اللغة الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يعكس برنامج زمالة روّاد الذكاء الاصطناعي للباحثين قناعتنا بأن مستقبل البحث العلمي في دولة الإمارات يجب أن يُبنى من قلب الوطن. ومن خلال دعم نخبة الباحثين الإماراتيين الواعدين في مؤسسات بحثية عالمية مرموقة، نعمل على تمهيد مسارات نحو تكوين كوادر أكاديمية وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية وترتبط بشكل وثيق مع طموحات الدولة على المدى الطويل. ونتطلع إلى استقبال الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج ودعمهم ليصبحوا قادة البحث العلمي في دولة الإمارات مستقبلاً».

وتأتي هذه المبادرة دعماً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المستدام في الكفاءات والبحوث والابتكار. وتؤدي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بوصفها أول جامعة مكرّسة للذكاء الاصطناعي في العالم، دوراً محورياً في دفع هذه الأولويات، وتُمثّل هذه الزمالة تجسيداً مباشراً لهذا الالتزام.

وتتاح الزمالة في البرنامج لخريجي الدكتوراه الإماراتيين في مختلف التخصصات، مع منح الأولوية للمرشحين الذين يُظهرون إمكانات بحثية قوية واستقلالية ومواءمة مع الأهداف البحثية طويلة الأمد لدولة الإمارات. ويهدف إتمام الزمالة إلى إعداد المنتسبين وتمكينهم لشغل وظائف أكاديمية دائمة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أو في مؤسسات نظيرة.

بوابة القبول للانضمام إلى برنامج الزمالة مفتوحة حالياً، وتُراجع الطلبات بانتظام، مع منح الأولوية للنظر في الطلبات المقدمة بحلول منتصف إبريل 2026، مع استمرار استقبال الطلبات ومراجعتها خلال الشهر التالي، ويتوقع أن يبدأ المقبولون بتنفيذ البرنامج في خريف 2026.

لمزيد من المعلومات، زوروا: برنامج زمالة روّاد الذكاء الاصطناعي للباحثين - زمالة ما بعد الدكتوراه - MBZUAI.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
