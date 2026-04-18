سلامة الأطفال في الفضاء الإلكتروني أولوية قصوى

جمعة النعيمي (أبوظبي)



يواصل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل جهوده الهادفة إلى تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات، في إطار جهود الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز ثقافة حماية الأطفال من الأخطار المحتملة التي قد يتعرضون لها.

وأكد المقدم خالد محمد الكعبي، مدير المركز، أن سلامة الأطفال بوجه عام وفي الفضاء الإلكتروني بشكل خاص، تشكل أولوية قصوى لدى وزارة الداخلية، إذ تحرص على التصدي لجميع الأخطار التي قد تهدد سلامة الأطفال سواء في البيئة الواقعية المعايشة أو عبر الإنترنت، وتتعامل بحزم وجدية مع أي بلاغ يرد إليها بشأن تعريض حياة طفل للخطر أو لجريمة إلكترونية.

وأشار إلى أن الأسرة هي خط الحماية الأول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الأطفال، ودورها قائم على رعاية الأطفال وتوعيتهم بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية، وبالأخطار النفسية والسلوكية والصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير الآمن لهذه الأجهزة والمنصات.

ويرى المقدم خالد محمد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي، يؤكد النهج الراسخ للحكومة في توفير الحماية اللازمة للأطفال من الأخطار المحتملة، وهو يتكامل مع القوانين الأخرى، مثل قانون حماية الطفل «وديمة» وقانون مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الاتحادي، ويعزز الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والجهات المعنية بالطفل في توفير البيئة الآمنة للأطفال أثناء وجودهم في الفضاء الإلكتروني.

استقلالية الأطفال الرقمية

وأشاد بما استحدثه المرسوم الجديد من أحكام تشريعية، من أبرزها: أنه وضع مجموعة من الالتزامات على القائم على رعاية الطفل، ومنها متابعة النشاطات الرقمية للأطفال المشمولين برعايته، واستخدام أدوات التحكم الأبوي التي تضمن الاستخدام الآمن وعدم التعرض للمحتوى الضار، مع احترام استقلالية الأطفال الرقمية، بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، والامتناع عن الاستعراض أو الاستغلال السلبي للأطفال المشمولين بالرعاية عبر المنصات الرقمية أو في العالم الافتراضي، بما يهدد خصوصيتهم أو كرامتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية أو يجعلهم عرضة للتنمر.