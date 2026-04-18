جامعة الشارقة تنظّم أسبوع كلية الحوسبة والمعلوماتية

انطلقت في جامعة الشارقة فعاليات أسبوع كلية الحوسبة والمعلوماتية 2026، حيث أقيمت افتراضياً، من خلال سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية، تناولت الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن أسبوع كلية الحوسبة والمعلوماتية 2026 يجسّد التزام الجامعة الراسخ بتعزيز الابتكار ودعم التميز البحثي في القطاعات المعرفية الحيوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات.

ومن جانبه أشار الدكتور نوار ثابت، القائم بعمل نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة محورية تعزّز العمل التعاوني وتؤثّر على مختلف التخصصات، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسريع البحث العلمي وتطوير المواد المتقدمة.

وأوضح الدكتور عباس عميرة، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية تُعيد تشكيل مختلف القطاعات وأساليب التعليم، مما يستدعي تعزيز الحوار بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.



واستضافت الفعاليات مجموعة من المتحدثين الرئيسين، منهم الدكتور خان فهد، نائب رئيس قسم وأستاذ رؤية الحاسوب في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث تطرّق إلى الفهم البصري التفصيلي للعالم في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما تحدّث الدكتور لاكاس عبدالرحمن، مساعد عميد البحث العلمي في جامعة الإمارات، عن «إعادة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) تشكيل التنقل الذاتي: من القواعد إلى الاستدلال المعتمد على الذكاء الاصطناعي»، وتطرّق الدكتور غريغوريوس فراغكوس، رئيس مركز الشارقة للأمن السيبراني، لموضوع: «الأمن السيبراني في مركز الشارقة للأمن السيبراني»، بينما ناقش هيمانت جولكا، قائد في الصناعة، كيفية توسيع نطاق الابتكار في الذكاء الاصطناعي.