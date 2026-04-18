«طرق الشارقة» تؤكد تعزيز الاستدامة وجودة الحياة

الشارقة (الاتحاد)



أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للنقل العام، على أهمية استخدام وسائل النقل العام كخيار مستدام يسهم في تعزيز كفاءة التنقل داخل الإمارة، والحد من الازدحام المروري، إلى جانب دوره الفاعل في دعم جودة الحياة وتحقيق التوازن البيئي.

وأوضحت أن تبني الأفراد لوسائل النقل الجماعي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما له من أثر مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق الرئيسية والفرعية.

وتتواصل الجهود لتطوير منظومة النقل العام، من خلال توفير خدمات متكاملة ومترابطة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الراحة والسلامة للمستخدمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتضم الهيئة أسطولاً متنوعاً من حافلات النقل العام، من بينها حافلات كهربائية صديقة للبيئة، إلى جانب مركبات كهربائية وهجينة تسهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز التحول نحو وسائل نقل نظيفة ومستدامة، ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم توجهات إمارة الشارقة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في تبني المبادرات والمشاريع التطويرية التي من شأنها تشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام، بما يعزز من مكانتها خياراً أولاً للتنقل اليومي، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة في بناء نظام نقل متكامل وآمن ومستدام.