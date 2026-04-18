شرطة دبي توزّع عَلم الإمارات في المناطق السكنية

ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، أطلقت الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ممثَّلة بمبادرة «ستوديو الصنّاع»، مبادرة لتوزيع علَم دولة الإمارات العربية المتحدة على أهالي المناطق السكنية في مناطق المرموم، ومرغم، والعوير، ولهباب، والخوانيج؛ بهدف تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتضمنت المبادرة، التي نُفذت بالشراكة مع شركة «IGG»، توزيع 800 علم على هذه المناطق. وتعكس هذه المبادرة الوطنية حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة.