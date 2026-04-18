النيابة العامة للدولة: الفخر بالإمارات قيمة وطنية راسخة

19 ابريل 2026 01:24

أبوظبي (وام)

أكدت النيابة العامة للدولة أن الفخر بدولة الإمارات قيمة وطنية أصيلة ومتجذّرة في وجدان المجتمع، تعبّر عن عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بمسيرته التنموية الشاملة، التي أرست ركائزها قيادة رشيدة ذات رؤية استراتيجية استثنائية تضع الإنسان وأمنه وسلامته في صدارة الأولويات، وتدير مختلف التحديات بكفاءة واستباقية ضمن منظومة مؤسسية متكاملة.
وأوضحت أن هذا الفخر الوطني يجسّد منظومة قيم متكاملة تقوم على الوحدة الوطنية، والولاء، والمسؤولية، والالتزام بسيادة القانون، بما يعزز تماسك المجتمع، ويحفظ مكتسباته، ويدعم استقراره واستدامة نموه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ما أظهرته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية من جاهزية مؤسسية عالية، واستجابة سريعة وفعالة لمختلف المستجدات، يعكس قوة النموذج الوطني القائم على التخطيط الاستباقي، والتكامل بين الجهات، والمرونة في التعامل مع التحديات، بما ساهم في تعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته، وترسيخ الطمأنينة والأمن العام.

